Российских бизнесменов научат искусству чтения договоров

В Нижегородской области состоится четвертый образовательный бизнес-вебинар, в ходе которого предпринимателей научат искусству чтения и составления договоров. Об этом сообщает «НТА-Приволжье» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства российского региона.

Уточняется, что вебинар пройдет в рамках федерального проекта «Популяризация предпринимательства», который входит в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Регистрация участников уже стартовала. Кроме того, в открытом доступе есть записи предыдущих вебинаров на разные темы.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.