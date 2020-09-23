Самарских самозанятых поддержат бесплатным набором бизнес-услуг

В Самарской области анонсировали новые меры поддержки самозанятых граждан, которые теперь могут получить бесплатный комплекс услуг и сэкономить 25 тысяч рублей на развитие своего дела. Об этом рассказал глава минэкономразвития региона Дмитрий Богданов, передает «Комсомольская правда».

Уточняется, что «Кейс для самозанятых» будет включать три направления услуг для успешного старта и эффективного развития проекта.

«В Самарской области зарегистрировано уже свыше 26 тысяч самозанятых. Этот специальный налоговый режим отлично подойдет для старта в бизнесе. И каждого самозанятого мы рассматриваем как потенциального предпринимателя, который в дальнейшем будет развивать свой бизнес и создавать рабочие места», — объяснил Богданов.

Мера поддержки была разработана в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Согласно новой законодательной инициативе, с 1 июля этого года все регионы в России получили право ввести на своей территории специальный режим для самозанятых — налог на профессиональный доход. Размер налоговой ставки составляет 4 процента при работе с физическими и 6 процентов при работе с юридическими лицами. Этой ставкой смогут воспользоваться самозанятые, чей годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.