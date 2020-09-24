Красноярских фермеров поддержали бюджетными грантами

В Красноярском крае фермеров поддержали бюджетными грантами конкурса «Агростартап» в 2020 году в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом в четверг, 24 сентября, сообщает «Российская газета».

Уточняется, что уже были профинансированы проекты 14 фермеров из шести районов региона. Согласно внесенным в федеральную программу изменениям, теперь фермеры могут рассчитывать на грант до 5 миллионов рублей при условии, что они будут разводить рогатый скот молочного или мясного направления. По остальным направлениям — растениеводство, овощеводство и птицеводство — господдержка осталась на прежнем уровне (до 4 миллионов рублей).

В текущем году в рамках «Агростартап» регион получил почти 58 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что фермеры в Приморском крае получили гранты «Агростартап» на расширение производства. Государственная поддержка позволит выращивать начинающим аграриям клубнику в Октябрьском муниципальном округе, разводить перепелов и овец в Михайловском и Кировском районах, развивать молочное животноводство в Пограничном округе.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.