Российские предприниматели начали массово открывать кроличьи фермы

Предприниматели из Омской области начали массово открывать кроличьи фермы в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом сообщает агентство «Омск Регион» со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия российского региона Николая Дрофу.

Уточняется, что в области благодаря нацпроекту разработана программа «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». В ее рамках предполагается вовлечь в предпринимательскую деятельность в сельском хозяйстве не менее 1086 человек к 2024 году.

Кроме того, омским фермерам предоставляют выплаты в виде грантов «Агростартап». Средства можно направить на возмещение части затрат от приобретения животных, техники, оборудования для производства.

На поддержку фермерства в регионе в 2020 году выделено 55,9 миллиона рублей. Помимо кроличьих ферм, жители области намерены заниматься пчеловодством.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.