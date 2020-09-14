В Югре сельское хозяйство поддержат почти двумя миллиардами рублей

Власти Ханты-Мансийского автономного округа выделили на поддержку фермеров и сельскохозяйственных кооперативов в 2020 году 1,8 миллиарда рублей в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом сообщает Siapress.

Кроме того, в регионе действует программа «Сделано в Югре» для поддержки аграриев. Она сертифицирует местные товары, соответствующие высоким стандартам качества и экологичности. Также сельхозпроизводители Югры могут обратиться за помощью в Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной деятельности и поддержки фермеров, где получат консультацию специалистов в сфере малого и среднего бизнеса.

Ранее сообщалось, что фермеры в Приморском крае получили гранты «Агростартап» на расширение производства. Государственная поддержка позволит выращивать начинающим аграриям клубнику в Октябрьском муниципальном округе, разводить перепелов и овец в Михайловском и Кировском районах, развивать молочное животноводство в Пограничном округе.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.