Москва увеличила объем поддержки бизнеса до 90 миллиардов рублей

Объем поддержки московских субъектов малого и среднего бизнеса увеличен еще почти на 5 миллиардов рублей, общий объем помощи столичным предпринимателям составит около 90 миллиардов рублей. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

При этом, по его словам, значительную часть поддержки составляют гранты, выплачиваемые предприятиям в качестве компенсации платежей по имущественным и земельным налогам в отношении торговых центров, которые снизили стоимость для своих арендаторов.

«Все, что касается отсрочек, освобождения от арендной платы за земельные участки — это уже в полуавтоматическом режиме предоставлено предприятиям, и они этими льготами воспользовались», — отметил Ефимов.

Ранее в Москве назвали самые востребованные меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП): рейтинг возглавили освобождение от уплаты арендных платежей по объектам городской недвижимости, а также льготные кредиты на пополнение оборотных средств.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.