В Госдуме назвали главную причину роста числа заражений коронавирусом в России

Резкий рост числа случаев коронавируса в России обусловлен игнорированием мер безопасности и запоздалым ужесточением контроля. Об этом «Известиям» заявил член комитета Госдумы по здравоохранению, врач Борис Менделевич.

«За лето люди совсем расслабились, а многие вообще уверили себя, что с эпидемией уже покончено. Поэтому они сняли маски, перчатки и поехали отдыхать, перестали быть настороже», — сказал он.

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Менделевич также отметил, что весной люди относились к пандемии намного серьезнее. Сейчас многим все равно, добавил врач.

По его словам, только сейчас в общественном транспорте пассажиры уже на 80 процентов стали соблюдать предписания. «Понятно, что государство не хотело лишний раз обременять людей штрафами за несоблюдение масочного режима», — добавил депутат.

За минувшие сутки в России выявили 14 922 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах.