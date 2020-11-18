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Число заразившихся коронавирусом после вакцины «Спутник V» медиков выросло до 10

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Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Пять медиков в Томской области заразились коронавирусом после первой прививки «Спутник V» против COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального депздрава.

В ведомстве уточнили, что согласившиеся на вакцинацию медработники получили первую дозу двухфазного препарата в начале октября. «Все они после вакцинации продолжали исполнять свои должностные обязанности, оказывая медицинскую помощь, в том числе пациентам с новой коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

После первого этапа вакцинации инфекция была выявлена у четырех человек, после второго — еще у одного. В последнем случае вторая инъекция врачу была сделана 5 ноября, а 14 ноября тест показал наличие вируса. При этом клинических проявлений болезни у медика почти не было. Еще у двух инфицированных заболевание также протекает в легкой форме, у остальных двух — в среднетяжелой.

В департаменте предположили, что заражение связано с недостаточным иммунитетом, который не успел полностью сформироваться к моменту встречи с вирусом. Организм считается вакцинированным и защищенным от инфекции через три недели после второй прививки.

С учетом новых случаев в России насчитывается 10 фактов заражения привитых медиков. Ранее получившие вакцину медработники заболели в Ульяновской области, Алтайском крае и на Кузбассе.

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