Еще один медик заразился коронавирусом после прививки «Спутник V» в России

В Ульяновской области медик заразился коронавирусом через семь дней после первой прививки препаратом «Спутник V» от COVID-19. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В ведомстве отметили, что инфицирование произошло из-за несформировавшегося иммунитета. Других подобных случаев в области не зарегистрировано.

Антитела к вирусу у человека, привитого двухкомпонентной вакциной «Спутник V», формируются в течение нескольких недель. Через три недели после введения второй дозы препарата организм становится защищенным от коронавирусной инфекции, напомнили в министерстве. «Иммунитет у заболевших медиков, прошедших вакцинирование, вероятно, к моменту встречи с возбудителем COVID-19 сформироваться не успел», — уточнили в Минздраве.

Ранее сообщалось о нескольких случаях заражения вакцинированных медработников. Трое из них работали в Алтайском крае и уже поправились, еще один проживает на Кузбассе.