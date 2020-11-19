Российский профессор назвала реже болеющую COVID-19 категорию людей

Люди с аллергией – категория, которая реже заражается и болеет COVID-19. Ее назвала российский профессор, врач-аллерголог, доктор медицинских наук Вера Ревякина, передает РИА Новости.

По словам профессора, у людей с аллергией рецептурный аппарат устроен так, что они менее восприимчивы к коронавирусной инфекции.

В октябре аллерголог-иммунолог Алла Рыжих заявляла, что люди с аллергией меньше подвержены вирусным и онкологическим заболеваниям, потому что в их организме много так называемого иммуноглобулина Е (IgE). При этом доктор биологических наук Анча Баранова в разговоре с «Лентой.ру» опровергла «защитные» свойства аллергии. По ее словам, у людей с аллергией производятся антитела, но они не могут защитить их от COVID-19.

По данным на 19 ноября, число случаев заражения коронавирусом в России с начала пандемии превысило два миллиона и достигло 2 015 608. Общее число выздоровлений составляет 1 526 656, летальных исходов — 34 850.