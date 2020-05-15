Россиянам назвали различия аллергии и коронавируса

Симптомы сезонной аллергии могут напоминать коронавирус, но между ними есть различия. Их россиянам назвала иммунолог-аллерголог Жанна Лен, передает «Росбалт».

По ее словам, при обострении сезонной бронхиальной астмы появляются одышка и кашель — так же, как у пациентов с коронавирусом, в том числе при развитии пневмонии. Но при COVID-19 это сопровождается лихорадкой и болью в мышцах.

При аллергии также встречаются отсутствие обоняния и заложенность носа. При COVID-19 они выражены значительно слабее, пояснила Лен. Кроме того, при аллергии бывает зуд в глазах и чихание — при коронавирусе они отсутствуют.

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Лен добавила, что аллергики заражаются и болеют коронавирусом так же, как и все население в целом. Главное — лечиться так, чтобы сохранить контроль над аллергическими респираторными заболеваниями. Она добавила, что многие пациенты используют метод введения в организм аллергенов в возрастающих дозах — от этого придется отказаться, если аллергик заразится коронавирусом.

Ранее российские ученые выяснили, что введенный из-за эпидемии режим самоизоляции помог аллергикам пережить сезонные осложнения со здоровьем. Как рассказали в Первом МГМУ имени Сеченова, позитивно на организм может повлиять стрессовая обстановка на фоне коронавируса. В пример привели случаи, когда на протяжении Первой и Второй мировых войн меньше фиксировались простудные заболевания, а хронические исчезали совсем.

За последние сутки в России зафиксировали 10 598 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране выявлено 262 843 заболевших в 85 регионах, число выздоровевших увеличилось до 58 226.

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