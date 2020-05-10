Аллергикам помог режим самоизоляции

Ученые выяснили, что режим самоизоляции, введенный из-за распространения коронавируса, помог аллергикам пережить сезонные осложнения со здоровьем. Например, реакцию на пыльцу березы при весеннем цветении. Об этом в воскресенье, 10 мая, в интервью изданию «Подъем» рассказал доцент кафедры ботаники фармацевтического факультета Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Евгений Абизов.

По его словам, на состояние россиян влияет и стрессовая обстановка на фоне коронавируса. «Она может как негативно, так и позитивно сработать на физиологическое состояние человека», — отметил эксперт. Ученый привел пример из истории, когда на протяжении Первой и Второй мировых войн фиксировались в наименьшем количестве простудные заболевания, а жалобы на хронические осложнения и вовсе исчезали. «Мобилизация организма человека в период таких потрясений также имеет место», — пояснил Абизов.

Кроме того, такое открытие может быт связано с погодными условиями, так как апрель и май оказались более прохладными и влажными месяцами, чем в прошлом году, и пыльцу прибивает к земле, отметила сотрудник Института аллергологии и клинической иммунологии Алла Рыжих. Однако, по ее мнению, многие не замечают особых симптомов, так как, скорее всего, эти аллергики имеют слабую или среднюю степень реакции на пыльцу березы.

В начале мая сообщалось, что специалисты Роспотребнадзора перечислили различия между симптомами сезонной аллергии и коронавирусной инфекции. Утверждается, что при сезонной аллергии (поллинозе), в отличие от COVID-19, температура остается в норме, отсутствуют выраженные слабость и утомляемость, а также нет кашля и одышки (исключения составляют пациенты с бронхиальной астмой).

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