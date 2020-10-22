Врач назвала снижающую риск заражения COVID-19 болезнь

Российский врач аллерголог-иммунолог Алла Рыжих в интервью радио Sputnik назвала болезнь, которая может снизить риск заражения COVID-19.

По ее словам, люди, страдающие аллергией, в меньшей степени подвержены вирусным и онкологическим заболеваниям. «Это связано с тем, что у них повышенный реагиновый фон, то есть много так называемого иммуноглобулина Е (IgE)», — пояснила врач.

При этом специалист указала, что некоторые симптомы коронавируса могут совпадать с сезонными проявлениями аллергии. Если кашель и затрудненное дыхание появляются у человека не впервые, это может быть проявлением аллергического заболевания, которое обострилось с наступлением осенних холодов. Чтобы не спутать аллергические реакции и коронавирус, врач помоветовала обратиться к специалисту.

Ранее ученые обнаружили, что младенцы, рожденные осенью, более склонны к астме, аллергии и сенной лихорадке. Зачастую они провоцируют атопический марш — аллергические реакции, которые ведут к более серьезным заболеваниям. По мнению специалистов, это может быть связано с бактериальной средой. Ученые полагают, что аллергия появляется в младенчестве, когда сквозь сухую и потрескавшуюся кожу младенца проходят аллергены. В настоящее время ученые проверяют, действительно ли осенью кожа детей становится менее защищена.