В Минздраве рассказали о влиянии пассивного курения на организм

Пассивное курение влияет на сердечно-сосудистую систему и даже на способность к размножению. Об этом рассказала директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России, главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина, сообщает РИА Новости.

По ее словам, организм пассивного курильщика действительно страдает, особенно это касается детей и подростков. Такой вид курения повышает риск фибрилляции предсердий, влияет на пульс, артериальное давление, возникновение предрасположенности к тахикардии.

«Совсем недавно я читала научные факты, что даже пассивное курение может влиять на фертильную функцию», — добавила врач.

Ранее в Минздраве говорили, что пассивное курение может вредить детскому зрению больше, чем использование гаджетов. В частности, под воздействием табачного дыма истончается сосудистая оболочка глаз у детей.