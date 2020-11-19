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В Минздраве рассказали о влиянии пассивного курения на организм

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Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Пассивное курение влияет на сердечно-сосудистую систему и даже на способность к размножению. Об этом рассказала директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России, главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина, сообщает РИА Новости.

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По ее словам, организм пассивного курильщика действительно страдает, особенно это касается детей и подростков. Такой вид курения повышает риск фибрилляции предсердий, влияет на пульс, артериальное давление, возникновение предрасположенности к тахикардии.

«Совсем недавно я читала научные факты, что даже пассивное курение может влиять на фертильную функцию», — добавила врач.

Ранее в Минздраве говорили, что пассивное курение может вредить детскому зрению больше, чем использование гаджетов. В частности, под воздействием табачного дыма истончается сосудистая оболочка глаз у детей.

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