В Минздраве оценили угрозу пассивного курения и гаджетов для детей

В Минздраве сочли пассивное курение более сильной угрозой для глаз детей, чем гаджеты. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай на основании исследования ученых Китайского университета в Гонконге, его слова приводятся в Telegram-канале «360».

Материалы по теме «В России от табака умирает 400 тысяч человек в год» Как сигаретные компании играют со словами и воюют за деньги россиян

«Поэтому в следующий раз перед тем, как посетовать на школу и гаджеты, как главные угрозы для глаз детей, подумайте, не курите ли вы при них», — сказал он, отметив, что воздействие табачного дыма истончает сосудистую оболочку глаз у детей. Он добавил, что в исследовании зарубежных ученых принимали участие 1,4 тысячи детей в возрасте от 6 до 8 лет.

Ранее сообщалось, что в Минздраве решили снизить потребление табака до 5 процентов в ближайшие 30 лет. Авторы инициативы подсчитали, что при непрерывной и последовательной реализации их плана ежегодно от вредной привычки начнут отказываться 0,5 процента россиян. С помощью этих мер планируется поэтапно вывести табак из оборота.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru