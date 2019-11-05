В Минздраве оценили угрозу пассивного курения и гаджетов для детей

В Минздраве сочли пассивное курение более сильной угрозой для глаз детей, чем гаджеты. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай на основании исследования ученых Китайского университета в Гонконге, его слова приводятся в Telegram-канале «360».
«Поэтому в следующий раз перед тем, как посетовать на школу и гаджеты, как главные угрозы для глаз детей, подумайте, не курите ли вы при них», — сказал он, отметив, что воздействие табачного дыма истончает сосудистую оболочку глаз у детей. Он добавил, что в исследовании зарубежных ученых принимали участие 1,4 тысячи детей в возрасте от 6 до 8 лет.
Ранее сообщалось, что в Минздраве решили снизить потребление табака до 5 процентов в ближайшие 30 лет. Авторы инициативы подсчитали, что при непрерывной и последовательной реализации их плана ежегодно от вредной привычки начнут отказываться 0,5 процента россиян. С помощью этих мер планируется поэтапно вывести табак из оборота.