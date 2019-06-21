Курение приравняли к домашнему насилию

Власти Таиланда приняли закон, по которому курение в доме будет приравниваться к домашнему насилию. Об этом сообщает газета Khaosod.

Законопроект разработали в министерстве по женским вопросам и развитию семьи. Он вступит в силу 20 августа: с этого момента, если здоровье кого-то из членов семьи пострадает от пассивного курения, это повлечет за собой судебное преследование курильщика.

«Курение в доме может разрушать семейные связи, если жена и дети не хотят находиться рядом с курильщиком. Это порождает конфликты, оскорбления и физическое насилие. Кроме того, нельзя забывать про вред от пассивного курения», — заявила Лертпанья Буранабандит (Lertpanya Booranabandit), возглавляющая министерство.

Как именно будут наказывать за курение дома — не уточняется, однако известно, что курильщиков будут отправлять на программы реабилитации.

Согласно исследованиям тайских ученых, 49 процентов семей, где есть курильщики, также испытывают проблемы с насилием. Кроме того, в семьях потребителей табака уровень детской смертности в два раза выше, чем в некурящих.

В стране уже запрещено курить в большинстве общественных мест, в том числе на пляжах. Тайские власти также установили запрет на электронные сигареты, но он, как правило, не соблюдается.

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