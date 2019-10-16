В России стало меньше алкоголиков

Число зависимых от алкоголя россиян с 2008 по 2018 год уменьшилось на 37 процентов. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщил Минздрав, передает «Интерфакс».

За 10 лет число пьющих россиян снизилось с 2,08 миллионов человек до 1,3 миллиона.

Заболеваемость алкогольными психозами снизилась в 2,2 раза — с 70,4 до 32 на 100 тысяч населения. Потребление алкоголя с 15,7 литра в 2008 году снизилось до 9,3 литров в 2018 году на человека.

14 октября в Минздраве сообщили, что смертность россиян от причин, связанных с алкоголем, за восемь лет снизилась более чем на 30 процентов. В ведомстве уточнили, что в 2010 году число алкоголь-ассоциированных смертей составляло 47,5 человека на 100 тысяч населения, а к 2018 году этот показатель снизился до 33,2 человека на 100 тысяч человек.

8 октября были названы регионы — лидеры по уровню смертности от алкоголя. Это Чукотский автономный округ, а также Магаданская, Ивановская и Ярославская области. Позднее в Магадане связали высокое потребление алкоголя с неблагоприятными климатическими условиями и ограниченным досугом.

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