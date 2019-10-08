Причину смерти россиян от алкоголя усмотрели в морозе и скуке

Причиной злоупотребления алкоголя жителями Магаданской области являются неблагоприятные климатические условия и ограничения досуга. Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил губернатор региона Андрей Колядин, комментируя данные о высоком уровне смертности населения Колымы от спиртных напитков.

«Здесь если не холодно, то очень холодно», — отметил он. Кроме того, по словам Колядина, в регионе были «серьезные проблемы с тем, чем занять себя». Так, долгое время с алкоголизмом на Колыме не боролись, и только сейчас местные власти начинают создавать систему спортивного и культурного досуга.

«И народы крайнего севера страдают от алкогольной зависимости порой, потому что у них нет соответствующих защитных ферментов, которые организму позволяли бы бороться с ним», — добавил Колядин.

Он также посетовал на ночную торговлю алкоголем в регионе, уточнив, что ночью удается продать больше спиртного, чем днем.

Ранее Магаданская область была названа в числе лидеров по уровню смертности от алкоголя среди регионов России. Показатель смертности из-за спиртного в этом регионе составил 10 человек на 10 тысяч населения.

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