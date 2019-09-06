Количество потребляемого россиянами алкоголя захотели подсчитать

В Минздраве России утвердили методику подсчета потребления людьми алкоголя. Это нужно для того, чтобы определить, какие болезни наиболее часто связаны с потреблением спиртного, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай на Восточном экономическом форуме, передает ТАСС.

«Методика подсчета потребления алкоголя населением утверждена, приказ уже действует, она уже используется. Она основана на очень серьезных научных исследованиях, которые учитывают не только продажи алкоголя, но, в частности, и те косвенные признаки, которые очень тесно ассоциированы с высоким уровнем потребления алкоголя», — пояснил министр.

По его словам, разработанная методика также позволит определить, какие демографические показатели связаны с потреблением россиянами алкоголя. В этой связи Салагай обратил внимание на разницу в продолжительности жизни и мужчин и женщин.

В конце марта в Минздраве назвали главную причину смерти российских мужчин. Так, 70 процентов из них умирают в основном от злоупотребления алкоголем. По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, «огромный ресурс» снижения смертности зависит от образа жизни граждан.

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