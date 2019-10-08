Названы российские регионы с самой высокой смертностью от алкоголя

Лидерами по уровню смертности от алкоголя среди регионов России стали Чукотский автономный округ, а также Магаданская, Ивановская и Ярославская области. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на региональные органы статистики.

Отмечается, что на Чукотке коэффициент смертности от алкоголя в 2018 году составил почти 13 человек на 10 тысяч населения. Так, по этой причине в регионе умирает каждый девятый человек. В свою очередь, в Магаданской области смертность от алкоголя составила 10 человек на 10 тысяч населения. Вместе с тем в этих двух регионах не было зафиксировано случаев смертельного отравления алкоголем.

В Ивановской области показатель смертности от алкоголя превысил девять человек на 10 тысяч, а в Новгородской приблизился к этой цифре. В Ярославской области алкоголем связана каждая 20-я смерть. Почти все умершие от алкоголя жители — мужчины.

«Такие показатели смертности от причин, связанных с алкоголем, обусловлены высокой заболеваемостью населения хроническим алкоголизмом», — констатировал изданию министр здравоохранения и демографической политики Магаданской области Сергей Чеканов.

Ранее в Минздраве назвали злоупотребление алкоголем главной причиной смерти российских мужчин. Так, из-за спиртного умирают 70 процентов мужчин трудоспособного возраста. По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, «огромный ресурс» снижения смертности зависит от образа жизни граждан. Она пояснила, что самая уязвимая категория — люди в возрасте от 50 до 60 лет.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru



