Названы риски рекомендаций Минздрава для курильщиков

Предложение Минздрава о том, что российским работодателям следует ввести ограничительные меры, чтобы бороться с курением работников, неоднозначно и нуждается в корректировке. Таким мнением поделился член президентского Совета по правам человека Александр Брод в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Самый главный риск, что начнут штрафовать курильщиков. Они часто отлучаются с работы, по статистике, практически каждый час выходят перекурить», — отметил он. Кроме того, Брод подчеркнул, что есть «хронические курильщики», на которых не будут действовать ни штрафные санкции, ни лечение.

Вдобавок, по словам Брода, в случае принятия мер могут возникнуть факты дискриминации по трудовому праву. Он считает, что некоторые работодатели могут начать увольнять «неудобных» сотрудников только потому, что они курят, а также рассматривать штрафы как возможность недоплачивать.

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Правозащитник отметил, что предложение ведомства едва ли будет исполняться, так как носит рекомендательный характер и не является обязательным. «Глобальная инициатива родилась в недрах министерских кабинетов и прогремела как гром среди ясного неба. Прежде чем их выпускать, необходимо их обсуждать в экспертном сообществе», — заключил он.

17 августа стало известно о том, что Минздрав представил корпоративную модельную программу «Укрепление здоровья работающих» и предложил работодателям принимать меры по борьбе с курением работников. В частности, в документе говорится, что им следует оценить трудопотери и материальные издержки, связанные с курением сотрудников, и разработать инструмент сокращения потребления табака, применяя финансовые поощрения или штрафные санкции.

В рамках корпоративной модельной программы Минздрав также предложил ограничить продажу нездоровой еды на рабочем месте. Речь идет о продуктах с высоким содержанием сахара, соли и насыщенных жиров. Россиян призвали исключить из рациона на рабочем месте картофельные чипсы, сладкие и газированные напитки, энергетики, крекеры и сухарики, а также шоколадные батончики.

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