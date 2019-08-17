Курящим россиянам предложили урезать зарплату

Российским работодателям следует ввести ограничительные меры, чтобы бороться с курением работников. С соответствующим предложением выступил Минздрав в корпоративной модельной программе «Укрепление здоровья работающих», опубликованной на сайте ведомства.

Согласно документу, работодателям следует оценить трудопотери и материальные издержки, связанные с курением сотрудников, и разработать инструмент сокращения потребления табака, применяя финансовые поощрения или штрафные санкции. «Калькулятор позволит рассчитать также размер сокращения заработной платы в зависимости от количества перекуров и потраченного на них времени, а также экономическую выгоду при отказе от курения сотрудников», — указано в тексте.

Кроме того, в местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.

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Также предлагается принять следующие меры: полностью запретить курить на территории компании, активно распространять информацию о вреде табака, оформлять места общего пользования (туалеты, лестницы, коридоры) детекторами дыма, включить в пакет добровольного медстрахования помощь по отказу от курения и лечение табачной зависимости, софинансировать медикаментозную терапию по лечению.

В рамках корпоративной модельной программы Минздрав также предложил ограничить продажу нездоровой еды на рабочем месте. Речь идет о продуктах с высоким содержанием сахара, соли и насыщенных жиров. Россиян призвали исключить из рациона на рабочем месте картофельные чипсы, сладкие и газированные напитки, энергетики, крекеры и сухарики, а также шоколадные батончики.

18 июля сообщалось, что российские власти захотели снизить долю курильщиков к 2035 году. Ожидаемыми результатами реализации концепции является сокращение распространенности потребления табака взрослым населением до 21 процентов, детским населением — до 1 процента.

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