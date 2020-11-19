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Россияне стали меньше курить

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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

За последние три года россияне стали меньше курить — доля людей с такой привычкой снизилась с 38-ми до 33 процентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра», опубликованные на сайте организации.

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Чаще всего от курения отказываются мужчины, люди с высоким уровнем дохода и молодые люди. Существенно сократилась доля курильщиков в Москве — на 20 процентов за последние 11 лет.

Кроме того, согласно результатам опроса, курящих мужчин значительно больше по сравнению с женщинами (50 против 19 процентов). Вместе с тем бросают мужчины тоже активнее. Так, с 2004 года доля курильщиков-мужчин снизилась на 13 процентов, тогда как доля курящих женщин держится примерно на одном уровне все 16 лет.

Ранее Роспотребнадзор оценил протекание коронавируса у курящих людей. По данным федеральной службы, у них болезнь чаще протекает в тяжелой форме. Представители Роспотребнадзора рассказали, что курение негативно влияет на работу легких, что осложняет борьбу организма с заболеванием.

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