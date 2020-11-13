В России предложили создать курилки для кальянов и вейпов в домах

Минстрой и Минздрав России предложили создать комнаты для курения кальянов и вейпов в многоквартирных домах. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно законопроекту, комнаты для курения для кальянов и вейпов могут быть оборудованы в помещениях общего пользования после общего решения собственников жилья. Ранее создавать такие помещения можно было только для курения сигарет.

В помещениях должны быть пепельницы, огнетушитель, вытяжка, освещение и плотно закрывающаяся дверь со знаком «Место для курения». Кроме того, предлагается организовать их так, чтобы за процессом курения или использования кальяна нельзя было наблюдать из других общедомовых помещений. За нарушение требований предусматриваются штрафы до 30 тысяч рублей для должностных лиц и до 80 тысяч — для юридических.

В июле того 2019 года правительство положительно оценило законопроект об ограничении использования вейпов и кальянов и запрете их продажи несовершеннолетним. Согласно документу, к кальянным и другим местам для курения табака и курительных смесей будут предъявляться «усиленные требования, исключающие возможность проникновения в смежные помещения веществ, выделяемых в процессе потребления указанной продукции».