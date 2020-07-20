В Минздраве оценили идею создания курилок для электронных сигарет

Министерство здравоохранения России оценило идею создания отдельных курилок в аэропортах для пользователей электронных сигарет. Об этом сообщили принадлежащему Григорию Березину РБК в пресс-службе ведомства.

«В случае внесения изменений [в антитабачный закон], которые распространяли бы данную норму на электронные сигареты, такие курилки могут быть созданы», — сообщили в Минздраве.

В то же время в министерстве выразили опасение, что такие курилки могут стать способом продвижения табака и никотина, если у них будет стильное оформление, удобное расположение, а также обзор со стороны несовершеннолетних.

В декабре 2019-го президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий вернуть в аэропорты комнаты для курения. Они должны быть оборудованы системами вентиляции и располагаться в зонах для зарегистрированных пассажиров, работников аэропорта и авиакомпаний

В июле того же года правительство положительно оценило законопроект об ограничении использования вейпов и кальянов и запрете их продажи несовершеннолетним. Согласно документу, к кальянным и другим местам для курения табака и курительных смесей будут предъявляться «усиленные требования, исключающие возможность проникновения в смежные помещения веществ, выделяемых в процессе потребления указанной продукции».