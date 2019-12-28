Путин разрешил вернуть курилки в аэропорты

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий вернуть в аэропорты комнаты для курения — так называемые курилки. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, который был одобрен в декабре обеими палатами парламента, в закон об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма отныне включен пункт, допускающий курение табака в специальных изолированных помещениях в аэропортах. Комнаты должны быть оборудованы системами вентиляции и располагаться в зонах для зарегистрированных пассажиров, работников аэропорта и авиакомпаний, говорится в тексте.

Курение на территории российских аэропортов было запрещено с 2013 года. В сентябре сообщалось, что Минздрав предложил установить ограничение на количество курилок в аэропортах. Ведомство предлагало размещать в стерильной зоне аэропорта не более двух курительных комнат, а также делать их стены непрозрачными.

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