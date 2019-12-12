В российские аэропорты вернутся курилки

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли закон о праве аэропортов устанавливать комнаты для курения в транзитных зонах. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщает агентство «Москва».

Отмечается, что курение будет разрешено в специальных изолированных помещениях с системами вентиляции. При этом возможность наблюдения за процессом курения табака из других помещений будет исключена.

Предполагается, что такие курилки будут расположены в зонах для зарегистрированных на рейс пассажиров, прошедших досмотр, а также для тех, кто следует транзитом.

В сентября сообщалось, что Минздрав предложил установить ограничение на количество курилок в аэропортах. Ведомство предлагало размещать в стерильной зоне аэропорта не более двух курительных комнат, а также делать их стены непрозрачными.

Курение на территории российских аэропортов было запрещено с 2013 года. В прошлом году депутат нижней палаты парламента от «Единой России» Сергей Боярский предложил законопроект, который предоставляет возможность курения табака в курительных комнатах зданий аэровокзальных комплексов. Его инициативу поддержали в комитете Госдумы по транспорту и строительству, а также в управлении на транспорте МВД России.

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