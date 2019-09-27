В российских аэропортах установят ограничения на курилки

Минздрав предложил установить ограничение на количество курилок в аэропортах. Об этом сообщают «Известия».

Ведомство предлагает размещать в стерильной зоне аэропорта не более двух курительных комнат. В помещениях сделают непрозрачные стены, чтобы остальные пассажиры не видели курящих. Также курилки будут оборудованы вентиляционными системами.

Помимо этого в Минздраве предложили расположить курительные комнаты на максимальном удалении от пунктов предполетного досмотра и выходов на посадку.

В ведомстве уточнили, что финальный текст поправок еще дорабатывается. Их рассмотрят во втором чтении законопроекта о возвращении курилок в аэропорты, дата рассмотрения пока не определена.

В июле депутаты Госдумы предложили взимать плату с россиян за пользование комнатами для курения в аэропортах. Парламентарии считают, что вход в курилки должен стоить около 50-100 рублей. Они пояснили, что таким образом воздушные гавани возложат расходы за организацию и содержание помещений на курящих пассажиров.

16 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о возвращении курилок в аэропорты. Курение предлагается разрешить в специально выделенных изолированных помещениях, оборудованных мощными системами вентиляции. По задумке авторов инициативы, воспользоваться комнатами для курения смогут только зарегистрированные пассажиры и пассажиры в транзитной зоне. Курение на территории аэропортов запрещено с 2013 года.

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