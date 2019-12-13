Определен срок возвращения курилок в российских аэропортах

Курилки в аэропортах могут появиться уже в начале 2020 года. Об этом газете «Известия» рассказали представители воздушных гаваней Шереметьево и Пулково.

Столь короткий срок определен в связи с тем, что курилки во многих аэропортах сохранились со времен отсутствия запрета на курение в общественных местах.

12 декабря депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли закон о праве аэропортов устанавливать комнаты для курения в стерильных зонах. Согласно законопроекту, курить разрешат в специально изолированных помещениях, оборудованных системами вентиляции.

Законопроект также должен быть принят Советом Федерации и подписан президентом. Верхняя палата российского парламента, по утверждению издания, может рассмотреть инициативу на последнем заседании 23 декабря.

Курение на территории российских аэропортов было запрещено с 2013 года. В сентябре сообщалось, что Минздрав предложил установить ограничение на количество курилок в аэропортах. Ведомство предлагало размещать в стерильной зоне аэропорта не более двух курительных комнат, а также делать их стены непрозрачными.

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