Совфед одобрил повышение акцизов на сигареты

Совет Федерации одобрил повышение акцизов на табак, сигареты, табачную продукцию, электронные сигареты в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

Акцизы вырастут на 20 процентов в 2021 году по отношению к уровню 2020 года, а в 2022-2023 годах — на уровень инфляции по отношению к предыдущему году. Ставка акциза на сигареты и папиросы в 2021 году составит 2359 рублей за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты — 60 рублей за штуку.

В сентябре Госдума приняла этот закон в третьем чтении. Ранее зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников заявил, что повышение налога негативно отразится на материальном положении миллионов российских семей, в которых есть курильщики. Однако такая мера даст российскому бюджету около 80 миллиардов рублей.