Резкое повышение цен на сигареты в России объяснили

В Минфине объяснили, почему власти России запланировали резко повысить акцизы на сигареты, но оставили без изменений сборы с производителей алкоголя. По словам замминистра финансов Алексея Сазанова, это согласуется с политикой государства по противодействию потреблению табака, с одной стороны, и поддержке виноградарства, с другой. Об этом пишет РИА Новости.

Он напомнил, что государство дает отрицательные акцизы на виноград, чтобы стимулировать развитие соответствующих отраслей в России. В табачной отрасли уже доказано, что повышение акциза и, как следствие, цен на сигареты ведет к снижению потребления табака.

В Минфине заявили, что осознают риски возможного роста объемов контрафакта и совместно с Минсельхозом собираются проработать перечень мероприятий по борьбе с нелегальным рынком табака.

Министерство финансов ранее разработало поправки в Налоговый кодекс, которые подразумевают повышение ставки акциза на сигареты на 20 процентов с 2021 году. Как заявил глава ведомства Антон Силуанов, это приведет к росту цены за пачку сигарет на 20 рублей.