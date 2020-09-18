Планы по повышению цен на сигареты в России сочли наглостью

Планы российского правительства по повышению акциза и, как следствие, цен на сигареты для пополнения бюджета сочли наглостью. По мнению первого зампреда комитета Совета Федерации по экономической политике Сергея Калашникова, одна категория граждан не должна платить за все остальные. Об этом он заявил радиостанции «Говорит Москва».

«По поводу акциза, это вообще, я считаю, несколько, скажем так, наглое заявление правительства. Допустим, человек курит. У него возникает в этой связи вопрос: почему я из своего кармана должен оплачивать потребность всего общества?» — сказал Калашников.

Он также высказал мнение, что повышение налога негативно отразится на материальном положении миллионов российских семей, в которых есть курильщики. Калашников полагает, что россияне не станут курить меньше, а только начнут тратить на сигареты больше в ущерб другим статьям расходов.

О планах Минфина повысить акциз на сигареты в России стало известно 16 сентября. Причиной повышения сбора власти назвали необходимость компенсировать бюджету повышенные расходы во время пандемии.