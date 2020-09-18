Российский бизнес предложил свой вариант повышения акцизов на сигареты

Российский бизнес предложил правительству свой вариант повышения акцизов на сигареты — не на 20 процентов, как анонсировало Министерство финансов, а на восемь. Об этом в пятницу, 18 сентября, пишут «Известия» со ссылкой на письмо Совета по вопросам развития табачной промышленности, адресованное премьер-министру Михаилу Мишустину.

Промышленники просят кабинет министров выбрать щадящий для отрасли уровень повышения акцизов на табачные изделия и никотинсодержащую продукцию. По их расчетам, увеличение ставки на восемь процентов было бы оптимальным как для бизнеса, так и для казны, и позволило государству получить 630 миллиардов рублей дохода. Представители отрасли полагают, что 20-процентное повышение акцизов не позволит бюджету получить дополнительные 70 миллиардов рублей, на которые рассчитывает Минфин, так как этому помешает рост объемов нелегальной торговли с 16 до 29 процентов.

Как пояснил изданию вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Сергей Слипченко, объем рынка нелегальной табачной продукции вырастет из-за серьезной разницы в ставках акциза между Россией и другими странами ЕАЭС, откуда могут усилить незаконные поставки.

О планах Минфина повысить акциз на сигареты стало известно 16 сентября. В качестве причины называлась необходимость компенсировать повышенные из-за пандемии коронавируса расходы бюджета. В нынешней версии Налогового кодекса предусмотрено повышение акциза на четыре процента. Министр финансов России Антон Силуанов подтвердил планы ведомства с 2021 года повысить акциз на табачные изделия на 20 процентов.