Производителей захотели обязать писать состав сигарет в России

Табачных производителей и импортеров захотели обязать публично раскрывать достоверный состав сигарет и содержащихся в них веществ, а также писать это на продающихся в России пачках. С такой идеей выступили в Общественной палате и движении «Трезвая Россия», сообщает РИА Новости.

Инициатива прописана в докладе «О ситуации на табачном рынке, масштабах потребления табака и его последствиях», который направлен в правительство и в Федеральное собрание. «Сокрытие производителями состава сигарет является введением потребителей в заблуждение и нарушает конституционные и международные права граждан на информацию», — говорится в документе.

В тексте предлагается штрафовать табачные компании за несоблюдение нового правила за сумму, равную десяти процентам от совокупного дохода фирмы за прошлый финансовый год.

Авторы доклада выступили за разработку технологии сбора и переработки окурков и за проведение независимого исследования состава сигарет, табака и бестабачных смесей для кальянов. Также они предложили ввести «налог на здоровье», установив совокупный налог в размере 70 процентов и в дальнейшем увеличивая его до уровня европейских стран. Полученные деньги рекомендовано направить на программу по снижению потребления табака, популяризацию здорового образа жизни и спорта.

Глава Минфина Антон Силуанов ранее подтвердил планы правительства поднять цены на сигареты в 2021 году для восполнения потерь бюджета из-за пандемии коронавируса.