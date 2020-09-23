Госдума повысила акцизы на сигареты в России

Госдума приняла закон, согласно которому акцизы на электронные и обычные сигареты, а также любую табачную продукцию вырастут на 20 процентов в России. Это произойдет с 1 января 2021 года, пишет РИА Новости.

Ставка акциза на сигареты и папиросы в 2021 году составит 2359 рублей за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты — 60 рублей за штуку. В 2022-2023 годах косвенный налог будет проиндексирован на уровень инфляции по отношению к предыдущему году. Чем выше стоимость сигарет, тем меньше потребление табака, заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников заявил, что повышение налога негативно отразится на материальном положении миллионов российских семей, в которых есть курильщики. Увеличение ставок акциза приведет к росту розничных цен минимум на 20 рублей за пачку сигарет, отметили эксперты.

О планах Минфина увеличить акциз стало известно 16 сентября. Причиной повышения сбора власти назвали необходимость компенсировать бюджету повышенные расходы во время пандемии. Такая мера даст российскому бюджету около 80 миллиардов рублей.