В Минздраве предложили поднять акцизы на табак

Министерство здравоохранения России предложило поднять акцизы на табак и никотиносодержащую продукцию. Позиция ведомства опубликована на его официальном сайте.

Главный терапевт Минздрава Оксана Драпкина подчеркнула, что мировой опыт показывает высокую эффективность налоговых мер в борьбе с курением.

По ее словам, в России необходимо также внедрить стандартную упаковку для табачной продукции с новыми графическими и текстовыми предупреждениями, а также принять закон о продаже табака с 21 года.

Ранее сообщалось, что число курящих россиян значительно снизилось, сейчас курильщиков в стране около 29 процентов. Так, согласно социологическим опросам, в 2011 году в России было 38 процентов курящих среди взрослого населения. К 2018 году их доля снизилась на девять процентов.