В России задумали увеличить штрафы за продажу табака несовершеннолетним

В России задумали увеличить штрафы за продажу табачных и никотиносодержащих изделий несовершеннолетним. Соответствующие поправки были внесены в Госдуму, сообщает РИА Новости.

Поправки поступили ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Предлагается гражданам за продажу насвая и снюса назначить штраф от 15 до 20 тысяч рублей, должностным лицам — от 30 до 50 тысяч рублей, юридическим лицам — от 100 до 150 тысяч рублей.

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В случае продажи табачных изделий несовершеннолетним штрафы составят для физлиц от 20 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц — от 40 до 70 тысяч рублей, юридических лиц — от 150 до 300 тысяч рублей.

В декабре премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете.

Российские власти запретили продажу никотиносодержащих изделий вроде сосательного табака (снюс) несколько лет назад, но в некоторых торговых сетях продолжается их реализация за счет того, что производители заменяют табак на чистый никотин или никотиносодержащие смеси. Снюс стал популярен среди несовершеннолетних, в первую очередь в регионах.