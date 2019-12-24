Россия
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем Instagram
Последние новости
Перекрывшего движение ради клипа российского рэпера задержали
Россиянам дали советы по правильному питанию в новогоднюю ночь
Раскрыты имена самых востребованных артистов на новогодних корпоративах
Французские балерины станцевали против пенсионной реформы
Лукашенко захотел установить памятник Сталину
Россиянам разрешили торговать электричеством
Стало известно содержание последнего разговора стрелка с Лубянки
Смолов показал многомиллионное предложение от китайцев и комнату в Саратове
В России появилась новая сверхбогатая женщина
Новости партнеров

Медведев поручил МВД пресечь незаконную продажу некурительного табака

Перейти в «Мою Ленту»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете. Об этом сообщило РИА Новости.

Медведев добавил, что МВД и Роспотребнадзору при участии Следственного комитета и Генпрокуратуры поручено провести внеплановые проверки для предотвращения возможной продажи такой продукции в торговых точках.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации собрался направить в правительство обращение с просьбой временно приостановить продажу никотиносодержащих изделий вроде сосательного табака (снюс) до принятия законопроекта об их полном запрете.

Российские власти запретили продажу снюса несколько лет назад, но в некоторых торговых сетях продолжается его реализация за счет того, что производители заменяют табак на чистый никотин или никотиносодержащие смеси. Он стал популярен среди несовершеннолетних, в первую очередь в регионах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российские власти собрались запретить снюс
В смерти заснувшего на скамейке российского подростка заподозрили наркотики
Пятеро российских школьников отравились жевательным табаком
Другие материалы рубрики
Россия00:03Сегодня
Никита Медведев и его мама

«Никита еще никогда не видел новогоднюю елку»

Мама отдаст малышу костный мозг, но до операции еще нужно дожить. Ему нужна ваша помощь
21:20Сегодня

Россиянам дали советы по правильному питанию в новогоднюю ночь

20:39Сегодня

Требовавшие от избитой девочки с эпилепсией уйти из школы учителя объяснились

19:29Сегодня

Путин рассказал о незапятнанной встречей с Гитлером репутации Сталина

Россия00:0219 декабря
Борис Березовский

«Что Лужков, что Березовский — это пацаны те еще»

Мочилово, водка и борьба за миллиарды: кто и как пытался получить власть в Госдуме 20 лет назад
19:26Сегодня

Россиянам рассказали о правилах лечения насморка

18:57Сегодня

В МВД разъяснили новые правила экзамена на водительские права

18:51Сегодня

Путин назвал возможное изменение в Конституцию

Россия13:3019 декабря

«Донбасс порожняк не гонит»

Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
18:30Сегодня

Россия захотела извинений от Польши за поведение перед Второй мировой

18:09Сегодня

Учителя избитой российской девочки с эпилепсией потребовали забрать ее документы

18:02Сегодня

Россиянин многолетними издевательствами довел жену до попытки самоубийства

Россия
Россиянам дали советы по правильному питанию в новогоднюю ночь
Никита Медведев и его мама«Никита еще никогда не видел новогоднюю елку»
Мама отдаст малышу костный мозг, но до операции еще нужно дожить. Ему нужна ваша помощь
Медведев поручил МВД пресечь незаконную продажу некурительного табака
Север помнит
Как в далеком российском селе годами воспитывают из мальчиков суровых мужчин
Требовавшие от избитой девочки с эпилепсией уйти из школы учителя объяснились
Борис Березовский«Что Лужков, что Березовский — это пацаны те еще»
Мочилово, водка и борьба за миллиарды: кто и как пытался получить власть в Госдуме 20 лет назад
Путин рассказал о незапятнанной встречей с Гитлером репутации Сталина
Все материалы
Мир
Французские балерины станцевали против пенсионной реформы
Россия пообещала остановить нападения войск Асада на турецкие силы
«Уходит то, за что умирали мои предки»
За два века японские христиане создали собственную веру. Почему сегодня она никому не нужна?
Ирак пошел на уступки протестующим
Балканская Чечня
Ислам, клубы и любовь к Клинтону. Как живет Косово — непризнанное государство в центре Европы
Трамп заявил о готовности принять «рождественский подарок» от Северной Кореи
Ким за Кимом
Вожди правят Северной Кореей даже после смерти. Их боятся и почитают уже 80 лет
Все материалы
Бывший СССР
Украина упростила порядок пересечения границы с Крымом для детей
Никол ПашинянБархатные полумеры
Революция в Армении должна была изменить страну. Почему чуда не произошло?
Лукашенко предложил России вступить в состав Белоруссии
Обреченное восстание
Агенты СССР хотели устроить в Эстонии революцию. Бунт жестоко подавили
Названы имена вычеркнутых из обмена пленными между Киевом и Донбассом
Капитан Акула против педофилов
Бывший советский офицер раскрыл растлителей детей в правительстве Латвии. Но виновные избежали суда
Лукашенко назвал условие для реализации дорожных карт по интеграции
Все материалы
Экономика
В России появилась новая сверхбогатая женщина
Обошлось
Третья газовая война откладывается. Россия и Украина договорились о транзите в Европу
Российский суперледокол вновь подорожал на миллиарды рублей
Не в этот раз
В России предложили сделать 31 декабря выходным. Но не в этом году
Названа дата итоговых переговоров России и Украины по газу
Михаил ГуцериевЧужая игра
С чем связаны обыски в компаниях Михаила Гуцериева
Россиянам пообещали повысить зарплаты
Все материалы
Силовые структуры
Московская школьница приняла таблетку от головной боли и умерла
Сергей Ряховский«Я еще вернусь»
Российский маньяк-великан пытал жертв и рубил им головы. Убийцы боялись сидеть с ним в одной камере
Тела двух убитых обнаружили в колодце в Новой Москве
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
На московской свадьбе открыли стрельбу
Раскрыта личность «лубянского стрелка»
Он учился стрелять в плаще с капюшоном и был одиночкой. О его занятиях не знала даже мать
Задержанных после избиения полицейских российских школьников отпустили по домам
Все материалы
Наука и техника
Россия «приземлит» гиперзвуковой «Циркон»
Су-57. Архивное фотоПервый серийный Су-57 разбился
Истребитель пятого поколения проходил летные испытания
Обнаружены черные ящики разбившегося в Хабаровском крае Су-57
Через хребет
На что способен первый в мире гнущийся телефон: обзор Samsung Galaxy Fold
В Windows 10 нашли ошибку времен Windows XP
Тяжелая ракета-носитель Atlas V с космическим кораблем Boeing StarlinerНАСА запустило Starliner к МКС
Россия теряет монополию в космосе: США отказываются от «Союз МС»
Российский спутник «Метеор-М» ударил метеорит
Все материалы
Спорт
Смолов показал многомиллионное предложение от китайцев и комнату в Саратове
Месть бывших
«Челси» наказал своего прежнего наставника Моуринью, а «Сити» разобрался с «Лестером» — главное в туре АПЛ
Подравшемуся с тремя хулиганами бойцу ММА посоветовали бросить спорт
Александра Трусова«Им аплодирует весь мир»
Рекорды Трусовой, триумф и уход Загитовой: чем запомнится 2019 год в фигурном катании
Глава российского футбола высказался о его деградации
Виктор Нечаев (номер 10)«Я сжег советский паспорт»
Как первый русский хоккеист НХЛ сбежал из СССР и покорил Америку
Дацик на лодке попытался покинуть Россию и был пойман
Все материалы
Культура
Фадеев рассказал о нежелании певицы Наргиз выступать в «убогих залах в провинции»
Гей, славяне
Чернокожие эльфы и магические оргии в главном фэнтези сезона: стоит ли смотреть «Ведьмака»
Семенович прокомментировала операцию Кудрявцевой из-за лопнувшего импланта
Смотрите это немедленно
На этих фильмах выросло целое поколение: 50 лучших картин десятилетия
Критики выбрали лучшие российские сериалы года
«Он боялся охлаждения любовной лихорадки»
Как Лев Толстой страдал от любви и доводил невесту до слез
Популярность главной артистки года связали с эпидемией ожирения в США
Все материалы
Интернет и СМИ
Галкин рассказал о поездке в Чечню во время войны
Война на два фронта
 
89-летняя бабушка-блогер перещеголяла молодых геймеров
Призраки уходящих эпох
Неумолимый ход времени глазами лучших фотографов мира
Галкин прокомментировал слухи о гомосексуальности
Анастасия Заворотнюк Пир во время чумы
Как журналисты хоронили знаменитостей, юмор и свободу слова: главные медиаскандалы 2019 года
Мошенники воспользовались новогодним настроением и атаковали пользователей сети
Все материалы
Ценности
Нос Кардашьян сочли эталоном
Ковбой в Белом доме
Горы дорогих нарядов, украшений и машин: роскошная жизнь Рейгана и его жены
Женщина показала трюк по очистке белых кроссовок и прославилась
Раздутая красота
Зачем женщины веками царапали, кусали и прокалывали губы
Названы лучшие вина в мире
БейонсеБлиже к коже
Человечество изобрело перчатки для работы и войны. И сделало из них сексуальный фетиш
Названы самые востребованные россиянами товары с AliExpress
Все материалы
Путешествия
Перелет пассажиров растянулся на два дня вместо двух часов из-за плохой погоды
Египетская сила
Чудаки, пирамиды и сплошной обман. Чего ждать от Египта российскому туристу?
Извращенец ворвался в номер туристки и занялся непристойностями на ее глазах
Далеко и надолго
Новый плацкарт, повышение цен и отмена виз. Что ждет российских туристов в 2020 году?
Студент-медик зиганул в самолете и угодил в полицию
Великая матерая земля
200 лет назад русские открыли Антарктиду. Почему в Америке до сих пор сомневаются в этом?
Пассажиры врезавшихся друг в друга круизных лайнеров поделились впечатлениями
Все материалы
Из жизни
Мужчина получил несколько пулевых ранений и потребовал пива
«Станешь десятой женой и будешь жить в гареме»
История россиянки, которая ради любви переехала в Иран
Крупный сом упал на автомобиль и разбил лобовое стекло
Дора Штраух и Фридрих Риттер«С последним вздохом я тебя проклинаю»
Семейная пара сбежала от всего мира на таинственный остров. Их идиллия превратилась в кошмар
Врачи удалили пациенту девятикилограммовую почку
«Нас считали дешевой рабочей силой»
История россиянки о работе гувернанткой и сиделкой в Германии
Внезапно появившаяся на дороге яма поглотила четырех человек
Все материалы
Как и на чем перевозят очень большие грузы: видео
Семь примеров того, кто, зачем и куда транспортирует многотонные сверхгабаритные грузы
Mercedes-Benz GLB
Тест компактного семиместного кроссовера Mercedes-Benz
Лучшие двигатели года
Рядные «шестёрки», корейский турбомотор и смол-блок Chevrolet
Быстрейший внедорожник в мире
Видео: Bentley Bentayga — новая версия Speed, которая обгоняет спорткары
В России узаконили новые правила сдачи экзамена на права
На продажу выставят разобранную на детали 40-летнюю Ferrari
В России запатентовали новую модель Nissan
Все материалы
Дом
Россиянам разрешили торговать электричеством
Высший пилотаж
Как выглядит неизвестная Москва с дрона
У внучки Черномырдина отобрали дачу на Рублевке
Житья не стало
Россию ждет дефицит квартир. Что заставит россиян снимать, а не покупать их
В «Москва-Сити» построят самый высокий жилой небоскреб Европы
Гнут свою линию
Где искать лучшие здания 2019 года: от Гарварда до Якутска
Российский бизнесмен выставил на продажу село с селянами
Все материалы
Нацпроекты
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Навели мосты
В России построят гигантский мост на Крайнем Севере. Этот мегапроект откладывали 40 лет
Дорогая дорога
Путин запустил главную мегатрассу России. Она обошлась в 520 миллиардов рублей
Роструд назвал способ сделать 31 декабря выходным
Россияне захотели больше отдыхать. Власти объяснили, как этого добиться
Московским компаниям дадут денег на развитие экспорта
Совет Федерации одобрил увеличение МРОТ
Российский регион запросил еще денег на расселение граждан
Все материалы