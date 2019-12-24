Медведев поручил МВД пресечь незаконную продажу некурительного табака

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете. Об этом сообщило РИА Новости.

Медведев добавил, что МВД и Роспотребнадзору при участии Следственного комитета и Генпрокуратуры поручено провести внеплановые проверки для предотвращения возможной продажи такой продукции в торговых точках.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации собрался направить в правительство обращение с просьбой временно приостановить продажу никотиносодержащих изделий вроде сосательного табака (снюс) до принятия законопроекта об их полном запрете.

Российские власти запретили продажу снюса несколько лет назад, но в некоторых торговых сетях продолжается его реализация за счет того, что производители заменяют табак на чистый никотин или никотиносодержащие смеси. Он стал популярен среди несовершеннолетних, в первую очередь в регионах.

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