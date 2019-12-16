В смерти заснувшего на скамейке российского подростка заподозрили наркотики

Старшеклассник уснул на улице в екатеринбургском поселке Кольцово и вскоре скончался, сообщает Е1.RU со ссылкой на Следственный комитет и близких молодого человека.

Как рассказали в СК, 15-летний юноша заснул на скамейке, прохожие разбудили его и привели домой, где он умер в четверг, 12 декабря.

По официальной версии, у него произошла внезапная остановка сердца. Близкие парня заподозрили в случившемся наркотики — их школьнику якобы дали двое местных жителей, которые «этого даже не скрывают». В социальных сетях распространяется пост с именами этих людей. «По каким-то странным обстоятельствам дела на них не завели. Оба живут в Кольцово, совершенно не чувствуют своей вины, спокойно ходят и гуляют, улыбаются», — написал один из друзей погибшего.

Другой его знакомый утверждает, что тот умер из-за заражения крови. «Нам учитель рассказывал, он вроде гангрену получил, обморозил ноги», — сказал он.

Следователи проводят проверку. Версия о веществах остается неподтвержденной.

Ранее пять школьников 11-12 лет отравились сосательным табаком (снюс) и попали в больницы Севастополя. Один из них почувствовал слабость и головокружение после употребления табака, остальных врачи осмотрели для профилактики.

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