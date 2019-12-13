В Москве трехлетний ребенок отравился наркотиками отца

В Москве врачи нашли наркотик в крови трехлетнего мальчика, госпитализированного с менингитом. Вещество принадлежало отцу ребенка. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По данным телеканала, 11 декабря мать отвезла ребенка в больницу «в связи с его состоянием». Предположительно, мальчик отравился наркотическим веществом.

Отец ребенка заявил, что несколько дней назад к нему в гости приходил друг, который принес с собой марихуану, и употребил в подъезде. Оставшееся мужчина оставил себе, чтобы употребить позже. Каким образом и когда ребенок употребил марихуану, родители не заметили.

Как пишет «Московский комсомолец», речь идет не о марихуане, а о гашише. По факту происшествия организована проверка.

В ноябре в крови двухлетнего мальчика из Подмосковья нашли следы каннабиноидов. Родители объяснили это тем, что ребенок съел неизвестное вещество, когда находился в подъезде своего дома.

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