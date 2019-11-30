В крови двухлетнего ребенка в Подмосковье нашли наркотики

Следователи проводят проверку по факту сообщений в СМИ, согласно которым в крови двухлетнего мальчика были обнаружены следы наркотического вещества. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).

По информации агентства «Москва», ребенок из Волоколамска проходил лечение в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. М.Владимирского. Врачи обнаружили в его анализах следы каннабиноидов.

Родители мальчика объяснили это тем, что их сын съел неизвестное вещество, когда находился в подъезде дома, где они живут.

По результатам следственной проверки будет принято процессуальное решение.

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