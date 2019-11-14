Судмедэксперт получил дело за алкоголь в крови второго «пьяного мальчика»

В Кировской области возбудили уголовное дело о халатности в отношении судмедэксперта Сергея Насонова, который «нашел» алкоголь в крови шестилетнего ребенка, погибшего в ДТП с участием полицейского. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщил представитель семьи мальчика, пишет в своем Telegram-канале издание RT.

По его словам, родственники погибшего были шокированы результатами экспертизы, показавшей наличие у него в крови 0,51 промилле алкоголя. При этом сам эксперт заявлял, что результаты верны, а алкоголь в крови ребенка появился из-за неправильного хранения тела, поскольку морг не обустроен холодильниками.

В семье погибшего предположили, что полицейский, который был за рулем, и эксперт могут уйти от ответственности. Медицинский работник, по их мнению, должен понести наказание по статье 307 УК РФ («Заведомо ложное заключение эксперта»).

Материалы по теме В крови насмерть сбитого полицейскими ребенка нашли алкоголь В России повторяется история «пьяного мальчика»: 6-летнего Ваню пытаются сделать виновным

Ранее Насонов предположил, что ребенок мог случайно «хлебнуть» какой-либо алкогольный напиток.

Смертельное ДТП произошло 13 июля. Шестилетний мальчик катался на велосипеде в селе Буйское Уржумского района области. Он выехал на дорогу и попал под колеса автомобиля, за рулем которого находился сотрудник полиции. Ребенок скончался на месте от полученных травм.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru