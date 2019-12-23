Российские власти собрались запретить снюс

Совет Федерации собрался направить в правительство обращение с просьбой временно приостановить продажу никотиносодержащих изделий вроде сосательного табака (снюс) до принятия законопроекта об их полном запрете. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на главу комитета Совфеда по социальной политике Валерия Рязанского.

По его словам, такая продукция формально не подпадает под антитабачное законодательство, хотя содержащийся в ней никотин превышает предельно допустимые нормы. Сенатор отметил, что снюс активно распространяется среди детей и подростков, а из-за приближающихся каникул может стать еще популярнее.

Российские власти запретили продажу снюса несколько лет назад, но в некоторых торговых сетях продолжается его реализация за счет того, что производители заменяют табак на чистый никотин или никотиносодержащие смеси. Он стал популярен среди несовершеннолетних, в первую очередь в регионах. Последнее время в СМИ все чаще регистрируются случаи отравления сосательным табаком. Например, 11 декабря стало известно об отравлении веществом пяти школьников в Севастополе.

В декабре в Госдуму был внесен законопроект о запрете продавать сосательную и жевательную никотиносодержащую продукцию.

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