Россияне стали покупать меньше сигарет

В России снизился спрос на традиционные сигареты. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Эксперты проанализировали 900 тысяч касс по всей стране в период с января по октябрь текущего года и зафиксировали снижение продаж сигарет на пять процентов.

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Издание также привело данные исследования платформы «Такском», аналитики которой выяснили, что популярность традиционных сигарет снизилась на семь процентов.

При этом эксперты зафиксировали рост продаж стиков для систем нагревания табака. Уточняется, что продажи в период с января по октябрь выросли в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В 2018 году Россия заняла первое место по числу выкуренных сигарет на душу населения и стала пятой среди самых курящих стран мира. Так, в прошлом году россияне выкурили 300 миллиардов сигарет. Отмечается, что в среднем курящие россияне выкуривают по 2 тысячи сигарет в год. В день российским мужчинам нужно примерно 20 сигарет, а женщинам — 15. В первую тройку рейтинга самых курящих стран также вошли Китай и Южная Корея — там выкуривают по 5,2 и 4,8 сигареты в день на душу населения.

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