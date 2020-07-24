Минфин прокомментировал идею резкого роста цен на табак и алкоголь

Никаких изменений в федеральное законодательство по вопросу реализации алкоголя и табака, которые позволили бы ввести дополнительные сборы с продавцов, не готовится. Таким образом идею члена Общественной палаты, главы федерального проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева прокомментировали в пресс-службе Министерства финансов, передает РИА Новости.

По мнению Хамзаева, сборы с прибыли при продаже указанных товаров должны составить 30 процентов, что приведет к резкому росту цен в рознице — не менее чем на 10 процентов.

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Вырученные деньги общественник предложил направить в региональные бюджеты. Это позволит организациям здравоохранения получить новый источник финансирования.

Согласно оценкам «Трезвой России», общие экономические потери страны из-за злоупотребления алкоголем и табаком достигают пяти процентов ВВП, при этом вся социальная нагрузка ложится на государство. Хамзаев уверен, что продавцы способны будут выдержать новые сборы, поскольку отменять действующие он считает неправильным.

Ранее Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на алкоголь крепче 28 градусов. В том числе для водки предполагается повышение с 215 рублей до 230-ти.