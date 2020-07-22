В России повысят цены на водку

Министерство финансов России предложило повысить минимальные розничные цены на алкоголь крепостью выше 28 градусов. Об этом говорится в приказе, который опубликован на портале нормативно-правовых актов.

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Стоимость самой дешевой бутылки водки объемом 0,5 литра увеличится с 230 до 238 рублей, коньяка — с 433 до 446 рублей, бренди — с 315 до 324 рублей.

Нижняя ценовая граница для продажи алкоголя в розницу в первую очередь направлена на борьбу с контрафактной продукцией. Она распространяется на крепкий алкоголь, игристые вина и шампанское. Повышения вступят в силу с 1 января 2021 года.

До этого минимальную стоимость розничной продажи алкоголя увеличили 1 января текущего года.

В начале июля член Общественной палаты и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в поездах.

Ранее Роскачество выяснило, что в России снижается потребление крепкого алкоголя, поскольку россияне все чаще покупают вино.