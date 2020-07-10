Россияне перешли с водки на вино

В России снижается потребление крепких алкогольных напитков: с водки и коньяка потребители переходят на вино. Об этом говорится в первом Национальном докладе по рынку вина, который подготовило Роскачество.

В первом квартале 2020 года продажи этого алкогольного напитка в стране увеличились на 5,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом сократилась реализация винных напитков на 16,39 процента за тот же отрезок времени. Отмечается, что и в период карантина продажи вина росли опережающими темпами по сравнению с другим алкоголем (на 9 процентов).

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Ранее стало известно, что продажи спиртосодержащих препаратов в российских аптеках, в том числе настойки боярышника, выросли с января по июнь на 8 процентов, а в денежном выражении — на 38 процентов. Такие данные приводит компания DSM Group.

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