Россиян научили выбирать полезный хлеб

Эксперты Роскачества научили россиян выбирать полезный хлеб. Сейчас покупатели стали чаще покупать хлебобулочные изделия из нетрадиционных видов муки или те, в которых есть различные семена, сообщает «Российская газета». Также сейчас популярен так называемый бездрожжевой хлеб.

Ученый секретарь Научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности Ольга Тюрина рассказала, что приготовить хлеб без пшеничной и ржаной муки невозможно, так что нетрадиционные виды муки используются только к качестве дополнительных ингредиентов. Также в хлеб часто добавляют различные зерна, например, семена подсолнечника богаты витамином В6 и Е. Такой хлеб считается оптимальным источником сложных углеводов, продукт долго усваивается и дает ощущение сытости. В семенах льна есть полезная для сердца альфа-линолевая кислота Омега-3 и достаточно много клетчатки.

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Бездрожжевым обычно называют хлеб, приготовленный на закваске, но дрожжи в ней тоже есть. «Следовательно, хлеба без дрожжей не бывает, поэтому надпись на упаковке "бездрожжевой хлеб" по большому счету — маркетинговый ход», — объясняют эксперты.

Ранее в июле эксперты рассказывали о правилах выбора качественной колбасы. При выборе изделий стоит обращать внимание на оболочку: она должна быть сухой и эластичной, плотно прилегать, быть без пятен, вздутий и деформаций. Цвет колбасы на срезе должен быть равномерным.

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