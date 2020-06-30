Раскрыта опасность парного молока

Парное молоко может быть источником устойчивых к антимикробным препаратам бактерий. Об этом сообщается в исследовании, опубликованом в научном журнале Microbiome.

В сыром молоке может образоваться большое количество бактерий, невосприимчивых к антимикробным препаратам. По мнению ученых Калифорнийского университета в Дэвисе (США), такой процесс обычно происходит в том случае, если оставить молоко в условиях комнатной температуры. Таким образом, при употреблении молока эти бактерии проникают в человеческий организм и могут спровоцировать появление инфекционных заболеваний.

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В рамках исследования специалисты проанализировали 2034 розничных образца пастеризованного и непастеризованного молока. Ученые заявили, что порядка 3 процентов жителей США не разогревают сырое молоко перед употреблением, так как не подозревают об опасности и уверены, что оно имеет богатый запас полезных пробиотиков. «Мы не обнаружили большого количества полезных бактерий в образцах сырого молока», — подчеркнул ведущий автор исследования Цзиньсинь Лю (Jinxin Liu). По его словам, если оставить парное молоко в открытой таре при комнатной температуре, то со временем в нем появится больше устойчивых к препаратам бактерий, чем в пастеризованных продуктах.

«Мы не хотим пугать вас. Если хотите продолжать пить сырое молоко, то храните его в холодильнике», — посоветовал ученый. По данным исследователей, от устойчивых к антибиотикам бактерий ежегодно заражаются почти три миллиона человек, более 35 тысяч из них умирает.

Ранее эксперты Роскачества предупредили россиян об угрозе здоровью при употреблении купленных с рук продуктов. В частности, специалисты выяснили, что продаваемые на рынках парное молоко, сыр и мясо могут содержать кишечную палочку. Лучшим способом справиться с бактериями назвали термическую обработку продуктов в течение 15 минут при температуре 60 градусов.

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