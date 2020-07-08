Россиянам дали советы по выбору мороженого

Экспертный совет Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» дал россиянам советы по выбору мороженого. Информация об этом опубликована на сайте организации.

По словам экспертов, в хорошем мороженом в составе на первом месте должны быть сливки или молоко. Дело в том, что компоненты в составе указываются в порядке убывания по их процентному содержанию в продукте. Лучше всего покупать мороженое, которое выпускается по ГОСТу, поскольку требования стандарта не допускают использование вредных ингредиентов.

Перед покупкой нужно всегда оценивать внешний вид мороженого. Оно не должно быть деформированным, слишком мягким и иметь видимые кристаллики льда. Мятая упаковка говорит о разморозке продукта в процессе доставки и хранения. В растаявшем мороженом может быть нарушена микрофлора, и тогда оно может стать опасным для здоровья.

Специалисты призвали не покупать мороженое в вафельном стаканчике, если оно слишком сильно отстает от его стенок. Вафля не должна иметь нетипично светлый или темный оттенок. Мороженое в глазури должно быть не поврежденным. Если же глазурь крошится или покрыта белым налетом, от такого продукта лучше отказаться.

Ранее россиянам дали советы по выбору хорошего шашлыка. По словам экспертов Роскачества, обязательно нужно проверять дату изготовления продукта на упаковке, а также обращать внимание на размер и плотность кусков мяса.

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